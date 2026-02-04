Le Jour de la Carte

More than a hundred map-related events are taking place today (4 February 2026) in France, plus a few elsewhere, as part of the first Jour de la Carte (Day of the Map).

Une centaine d’événements organisés par des acteurs publics, privés, éducatifs, culturels, associatifs, citoyens et citoyennes sont prévus en France et à l’étranger, pour réaffirmer le rôle essentiel de la carte comme outil pour faire démocratie, permettant à chacun de comprendre, de débattre et d’agir sur son territoire.

The organizing body is called La République des Cartes, whose members include cartographers and academics, and the goal is expressly political (in a civil-society sense, one that strikes me as quite French).

La République des cartes est une coalition mue par un objectif : replacer la cartographie au cœur du débat démocratique. L’actualité géopolitique des derniers mois livre de multiples exemples, – tels que le changement d’appellation du Golfe du Mexique ou la situation du Groenland – de l’importance des cartes. Pour se représenter le monde autrement, collectivement, déployer une politique sur les territoires et accompagner la transition environmentale grâce à la carte.

Quotes from the press release. Looks like the goal is to make this an annual event.