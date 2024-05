An exhibition of maps from the personal collection of our friend Alejandro Polanca Masa is taking place at the municipal auditorium of his home town of Guardo, Spain. Free admission, runs until September 15. Alejandro writes (link in Spanish): “Quien pase por allí, puede disfrutarlo gratuitamente. Y mola, porque he seleccionado mapas desde el siglo XVIII hasta 1960, todos originales, que se pueden ver y tocar, incluyendo atlas y libros sobre cartografía. ¿Te lo vas a perder?”

